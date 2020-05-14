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Son dakika: Düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu! Düğünler ne zaman serbest olacak ve ?

Son dakika haberleri... Corona virüsü salgını nedeni ile nişan ve düğün salonlarının faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu durum, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında evlilik planı olan çiftleri doğrudan etkiledi. sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılması ile beraber konuya yönelik sorgulamalar artış gösterdi. Evlilik hazırlığında olanlar, son dakika gelişmesi olup olmadığını ve ilgili yeni bir genelge yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmeye çalışırken 'Düğünler olacak mı, ne zaman yapılabilecek?' sorularına da yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, düğün salonları açılacağı tarih belli oldu! Peki, 2020 düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman serbest olacak ve nasıl yapılacak? İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:26 Son Güncelleme: 14.5.2020 08:26 ABONE OL
Son dakika: Düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu! Düğünler ne zaman serbest olacak ve düğün salonları ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Corona virüsü pandemisi nedeni ile nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmuş, düğünler de ertelenmişti. Yayınlanan genelge ile beraber düğünlerin ertelenmesi, Mayıs, Haziran ve Temmuz gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Yakın zamanda evlenecek olanlar başta olmak üzere, işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve , düğünler olacak mı?' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de bir hayli arttırdı. Gelen son dakika bilgisine göre, nikah salonları ve düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu! Peki, düğünler ne zaman olacak, nasıl yapılacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?

İşte, o tarih!

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Son dakika: Düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu! Düğünler ne zaman serbest olacak ve düğün salonları ne zaman açılacak?
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