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Son dakika! Esenyurt'taki tüyler ürperten cinayette yeni gelişme! Eşi ve baldızı da işin içinde...
Son dakika haberine göre; Esenyurt'ta 3 ay önce İran uyruklu Muhammed K., kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda sakladı. Zanlı ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 kişii adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 14.5.2020 14:45Son Güncelleme: 14.5.2020 15:19ABONE OL
Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.