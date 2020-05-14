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! 'taki tüyler ürperten cinayette yeni gelişme! Eşi ve baldızı da işin içinde...

haberine göre; 'ta 3 ay önce İran uyruklu Muhammed K., kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda sakladı. Zanlı ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 kişii adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 14:45 Son Güncelleme: 14.5.2020 15:19 ABONE OL
Son dakika! Esenyurt'taki tüyler ürperten cinayette yeni gelişme! Eşi ve baldızı da işin içinde...

Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika! Esenyurt'taki tüyler ürperten cinayette yeni gelişme! Eşi ve baldızı da işin içinde...
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