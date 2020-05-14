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Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Corona nedeniyle getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında son durum ne? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ile ilgili vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. salgınının ilk günlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa getirmişti. Koronavirüs vaka sayısı ve ölümlerin azalması ile birlikte vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa kalktı mı ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki COVID-19 salgın nedeniyle getirilen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek? Bu hafta sonu dışarı çıkma izni getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ardından bu hafta 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni geliyor! İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 14.5.2020 09:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Corona nedeniyle getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü yaş grubu, KOVİD-19 salgınında risk grubu olarak tanımlanıyor. salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili geliyor. Henüz salgının erken döneminde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasağı izni için uzun süre yapılan değerlendireler neticesinde, hafta sonu ve hafta içi iki ayrı dönemde olmak üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman gelecek? Haberimizde, corona virüsü normalleşme sürecine ilişkin detaylar yer almaktadır.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek:

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Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Corona nedeniyle getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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