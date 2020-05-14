Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Corona nedeniyle getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü yaş grubu, KOVİD-19 salgınında risk grubu olarak tanımlanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Henüz salgının erken döneminde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasağı izni için uzun süre yapılan değerlendireler neticesinde, hafta sonu ve hafta içi iki ayrı dönemde olmak üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman gelecek? Haberimizde, corona virüsü normalleşme sürecine ilişkin detaylar yer almaktadır.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek: