Son dakika haberi - Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Son dakika haberler… Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorusu an itibarıyla yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dört gün uygulanacak olan yasağın detayları hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından vatandaşlarla paylaşılmıştı. Buna göre; corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik ve törenlerin yapılamayacağı bilinirken öte yandan hafta sonu kısıtlaması ile beraber konunun detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte konuyla ilişkili yapılan son dakika açıklamasının detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? KAÇ GÜN SÜRECEK?

Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde uzun süredir uygulanmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta 19 Mayıs ile birleştirilerek dört gün sürecek. Buna göre; vatandaşlar yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?