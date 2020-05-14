SON DAKİKA HABERİ | 14 Mayıs 2020 Türkiye günlük corona virüsü tablosu vaka sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Aynı zamanda özellikle de son günlerdeki vaka ve salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayılarındaki azalma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Bakan Koca; toplam vakaların yüzde 70'lik bir bölümünün iyileşmiş durumda olduğunu kaydetti. Bu gibi güzel haberler tüm yurda umut olmaya devam ederken vatandaşlar pandemisiz günleri iple çekiyor. Tüm dünyanın gündemi olduğu gibi ülkemizde de özellikle akşam saatlerine doğru vatandaşlar günlük tabloyu merak ediyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu, iyileşen hasta sayısında son durum ne? İşte son dakika açıklanan 14 Mayıs Perşembe Türkiye corona virüsü tablosu vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı son durum!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

13 Mayıs 2020 tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu, 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, geçtiğimiz gün 33 bin 332 test yapıldı. Bu kapsamda 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

14 MAYIS 2020 TÜRKİYE GÜNLÜK CORONA TABLOSU!

Bu güne dair tablo henüz yayınlanmadı ancak ülkemizde geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayısı 143 bin 114 ve toplam vefat sayısı 3 bin 952'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen hasta sayısı 101 bin 715 oldu.