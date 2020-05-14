Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 14 Mayıs 2020

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Perşembe akşamlarının sevilen şans oyunu Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi için geri sayım devam ederken, geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devir etmesi çekiliş üzerindeki heyecanı da arttırıyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş yine noter huzurunda yapılacak. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler? Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 14 Mayıs 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 14 MAYIS

Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 14 Mayıs 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…