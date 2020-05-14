Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 14 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve MPİ sıralı tam liste BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango'da 14 Mayıs 2020 Perşembe günü çekilişi ve günün şanslı numaraları merak edilerek arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda bugünkü çekiliş için bilet alan şans oyunu severler büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek adına kazandıran numaralar için Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Süper Piyango 1 Mayıs çekilişi yapıldı mı, şanslı numaralar açıklandı mı?

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (14 MAYIS 2020 PERŞEMBE)

İşte Milli Piyango 14 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve MPİ sıralı tam liste…