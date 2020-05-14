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Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy'de 5 korona vakası var

Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy'de 5 korona vakası var. 'nun 19 ilçesinden 18'inde korona virüs vakasına rastlanırken, Gölköy'ün aksine sadece Çatalpınar ilçesinde vakaya rastlanmadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 15:39 ABONE OL
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy'de 5 korona vakası var

Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde 5 korona vakasının olduğu ortaya çıktı.
Akdeniz Üniversitesinin 'Yaşlanma Atlası'nda 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde, korona virüs vakasına rastlandığı açıklandı. Ordu Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre Gölköy ilçesinde 5 korona virüs vakasına rastlandı. Kayıtlara göre bu vakaların hepsi Gölköy Devlet Hastanesi'nde 14 gün karantina altında tutuldu.

EN TEMİZ İLÇE ÇATALPINAR
Ordu Sağlık Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre, Ordu'nun ilçelerinde sadece Çatalpınar ilçesinde korona virüs vakasına rastlanmadı. Diğer ilçelerdeki korona virüs vaka sayıları ise şöyle:
Altınordu 89, Fatsa 50, Ünye 37, Korgan 31, Perşembe 14, Aybastı 13, Çamaş 10, Gülyalı 7, Kumru 6, Ulubey 6, Gölköy 5, İkizce 5, Kabataş 5, Mesudiye 5, Kabadüz 4, Akkuş 4, Gürgentepe 3 ve Çaybaşı 2.

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Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy'de 5 korona vakası var
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