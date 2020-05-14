Uçuşlar ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar uçuk seferleri ne zaman serbest bırakılacak? Uçuş seferleri başlangıç tarihi

İç hat ve dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? Corona virüs tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçuşları geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte seyahat planları olan vatandaşlar 'Uçuşlar ne zaman serbest olacak, yurt içi yurt dışı uçuş seferleri ne zaman başlayacak?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Korona virüs salgını nedeniyle sürecin başında alınan tedbirlerden bir tanesi uçuşların askıya alınmasıydı. Bu kapsamda iç ve dış hatların kapatılması ile ilgili olarak açıklama yapan Türk Hava Yolları ve Pegasus şirketleri uçuşlarının iptal edildiğini açıklarken öte yandan tarih de vermişti. Normalleşme adımlarının da atılmasıyla birlikte uçuşların başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Uçuşlar ne zaman serbest olacak, hangi tarihte? Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? İşte tüm bilgiler…

UÇUŞLAR NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında uçak seferleri askıya alınmıştı. Hem yaz mevsiminin gelmesi hem de normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber '' Uçuşlar ne zaman serbest olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…