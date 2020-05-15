15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana'daevlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara Ünal, 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay 30 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 51068 sokakta meydana geldi. Dilara Ünal evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi. Dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isteyen Dilara akıma kapıldı. Olay yerine çağırılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan ve vücudunun yüzde 75'i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak Dilara önceki gece yaşam savaşını kaybetti.