Acı tesadüf

İzmir'de yaşayan Tuğçe Demir ve Nur Özlem Gezer, Vali Nevzat Ayaz lisesinden sınıf arkadaşıydı. Üniversite sınavına da birlikte giren iki arkadaştan Tuğçe Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Nur Özlem Gezer ise Sakarya Üniversitesi Hemşirelik bölümlerini kazandı. Geçtiğimiz yıl mezun olan ve bir ay önce Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ataması yapılan Tuğçe Demir, büyük bir hevesle göreve başlamıştı. Tuğçe hemşire, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde, henüz ataması yapılmayan arkadaşı Nur Özlem Gezer'le buluştu. İki arkadaş, Gezer'in kullandığı otomobille gezmeye çıktı.Ancak Gezer, Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine geldiklerinde fren yerine gaza basınca kontrolü kaybetti. Takla atan otomobil, tramvay yoluna devrildi. Yaralanan 2 arkadaş sıkıştıkları otomobilden AKS 110 Ekipleri tarafından çıkarılabildi. Gezer İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan 24 yaşındaki Tuğçe Demir, meslektaşlarının müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Tuğçe Demir, 19 Haziran 2019'da mezun olduktan sonra Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Evet açılın mezun oldum. Ağlayarak kayıt yaptırdığım bu bölümden önyargılarımdan kurtularak mutluluk gözyaşlarıyla mezun oluyorum. Hep isyan etsek de aslında çok güzel bir 4 sene oldu. En güzel anlarımdan biri de hep söylerim yaşlı, genç, çocuk birçok insanın hayatına bir yerde dokunduğunda sana olan o güzel bakışları görebilmek. Tabii ki bunların olmasında üstümde emeği olan hakkını ne yaparsam yapayım ödeyemeyeceğim ailemi unutamam. İyi ki varlar" sözlerini yazması dikkat çekti.