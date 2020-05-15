Ağaçlar sökülüp yeni yerine taşınıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950'den sonra bir kez daha değişecek. İlçeden sökülen ağaçlar da yeri yerleşim yerine taşınmaya başlandı. Şu ana kadar bin dolayında ağacın taşındığı yeni yerleşim yerindeki 150 hektarlık alana toplamda 100 bin ağacın dikilmesi planlanıyor. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Yemyeşil bir Yusufeli olacak" dedi.