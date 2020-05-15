Alageyikler Dilek Yarımadası’nı sevdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında "Alageyiklere Yeni Yaşam Alanları Oluşturma Protokolü" imzalanmıştı. Protokol çerçevesinde alageyiklerin soylarının korunması için 18 alageyik Antalya Düzlerçamı bölgesinden Kuşadası'na bağlı Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na nakledilmişti. İlk doğumlarını 2012 temmuzunda yapan anne alageyikler milli parkı vatan edinince ailelerini genişletmeye devam etti ve sayıları şu anda 50'ye ulaştı. Yeni yavrularını da doğurmaya devam eden alageyiklerin fotokapanlara toplu halde görüntüleri yansımaya başladı.