Sağlık Bakanı SON DAKİKA açıkladı! 15 Mayıs Cuma Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona tablosu ile vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye corona tablosu her gün günlük olarak vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün paylaşılan tablo göz önünde bulundurulduğunda salgının ilk gününden itibaren 4 bin 7 vatandaşımızın Kovid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilirken dünün rakamlarıyla beraber 104 bin 30 pozitif kişinin iyileştiği bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada; toplam vakaların yüzde 70'lik bir bölümünün iyileşmiş durumda olduğu açıklanırken böylesine güzel haberlerin geliyor olması tüm yurda adeta umut oluyor. Birçok ülkede durdurulamayacak hal alan Kovid-19 salgını ülkemizde ise alınan tedbirler çerçevesinde ve vatandaşların önlemlerinin bir süre daha devam etmesi koşuluyla birçok uzman isme göre yaz sonuna kalmadan atlatılacak. Pandemisiz günleri iple çeken vatandaşlar gün içerisinde 15 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanan Türkiye corona tablosu ve vaka sayısı son durum!

15 MAYIS TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

15 Mayıs Türkiye corona virüsü tablosu açıklanmamasına karşın ülkemizde geçtiğimiz gün açıklanan verilerle beraber; son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 144 bin 749, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Corona virüsü 14 Mayıs verilerine göre; Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerde, geçtiğimiz gün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

İşte 15 Mayıs tablosu ve tüm detaylar!