BİM 15 Mayıs aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! İşte tam liste

Cuma günlerinin en çok araştırılan konuları arasında BİM aktüel ürünler listesi yer alıyor. Corona virüs salgını ile mücadele verdiğimiz şu günlerde marketlerin indirimleri tüketiciler tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. Durum böyle olunca, teknolojiden gıdaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok ürün yelpazesini içerisinde bulunduran BİM 15 Mayıs aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? sorusu araştırılıyor. Marketin bu haftaki en dikkat çeken ürünleri, Realme C2 telefon, Trax kablosuz kafa bantlı kulaklık, Philips taşınabilir şarj aleti, 1 TB taşınabilir Hardisk oldu. İşte 15 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğu tam liste…

BİM 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İşte, corona virüsü önlemleri nedeniyle bu hafta ve önümüzdeki hafta erkene alınan, 15 Mayıs 2020 tarihli, BİM aktüel ürünle kataloğu tam listesi.