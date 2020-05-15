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15 Mayıs aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! listesi raflardaki yerini aldı! İşte tam liste

15 Mayıs aktüel ürünleri kataloğu bugün marketin açılması ile birlikte raflardaki yerini alıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden market, corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde tüketiciyi kendi bünyesine çekmeye devam ediyor. Teknolojiden gıdaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok ürün yelpazesini içerisinde bulunduran listesinde bu hafta neler var? BİM marketin bu hafta dikkat çeken ürünleri şu şekilde: Realme C2 telefon, Trax kablosuz kafa bantlı kulaklık, Philips taşınabilir şarj aleti, 1 TB taşınabilir Hardisk oldu. Peki, 15 Mayıs Cuma tarihli bir BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Haberimizde yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler katalogu içerisindeki ürünlerin özellikleri ve fiyatları yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 07:35 ABONE OL
BİM 15 Mayıs aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! İşte tam liste

Cuma günlerinin en çok araştırılan konuları arasında aktüel ürünler listesi yer alıyor. Corona virüs salgını ile mücadele verdiğimiz şu günlerde marketlerin indirimleri tüketiciler tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. Durum böyle olunca, teknolojiden gıdaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok ürün yelpazesini içerisinde bulunduran BİM 15 Mayıs aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? sorusu araştırılıyor. Marketin bu haftaki en dikkat çeken ürünleri, Realme C2 telefon, Trax kablosuz kafa bantlı kulaklık, Philips taşınabilir şarj aleti, 1 TB taşınabilir Hardisk oldu. İşte 15 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğu tam liste…

BİM 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İşte, corona virüsü önlemleri nedeniyle bu hafta ve önümüzdeki hafta erkene alınan, 15 Mayıs 2020 tarihli, BİM aktüel ürünle kataloğu tam listesi.

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BİM 15 Mayıs aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! İşte tam liste
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