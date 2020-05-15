Bir araya gelmeden polisiye film çektiler

Adana'da 15 kişilik ekip, koronavirüs sürecinde sosyal mesafeyi korumak için tamamı cep telefonu kamerasıyla çekilen ve büyük bölümünü oyuncuların kayda aldığı "Karantina" isimli orta metraj polisiye film çekti. Karantina altındaki bir komiserin bir cinayetten yola çıkarak seri cinayetleri gün yüzüne çıkarmasını anlatan filmin çekimleri, sadece bir sahne dışında iki oyuncu bile yan yana getirmeden tamamlandı. Filmin yönetmeni Ramazan Ekmekçi, "Oyuncularımızın çoğu sahnelerini telefonlarının kamerasıyla çekip gönderdi" dedi.