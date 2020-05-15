Büyükçekmece Sahili'nde yasağa rağmen denize girdiler

15 yaşındaki Bilal Öztürk, "Haberlerde izlediğime göre denizde virüs bulaşmıyormuş. Bizim de bugün izinli günümüzdü, biz de vaktimizi denizde geçirmek istedik.

Ne yapalım? Park da yasak, buralar da yasak. Hava zaten 50 dereceye yakın, yandık. Biz de serinlemek için geldik buraya" ifadelerini kullandı.

Yasak olmasına rağmen neden denize giriyorsunuz? Sorusuna denize giren bir genç, önce "Bilsem neden gireyim?" Dedi. Ardından ise "Ben enayi değilim ki 3 bin lira ceza isteyeyim" şeklinde yanıt verdi.