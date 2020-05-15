Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanlığı tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı

tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı

23 Nisan’da “7 tepeden 7 kıtaya” projesiyle İstanbul’dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettiriyor. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde düzenlediği konserlerin tanıtım filmini yayınladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.5.2020 17:54 Son Güncelleme: 15.5.2020 19:42 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerimizde düzenlediği konserlerle, korona virüs nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara çok renkli bir konser programı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı | Video

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin kültür hazineleri sahnelerinde gerçekleştirilecek Evde Bayram Konserleri tanıtım filmi yayınlandı.
Kültür hazinelerinde yapılacak konserler ise şekilde:

19 Mayıs Şirin Pancaroğlu Ve Bora Uymaz - "Marifetnağme" Türk Müziği Konseri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri.

20 Mayıs'ta Ferman Akgül ve Ethnic Band - "Türküler ve Folk Rock Ezgileri" Kapadokya,

21 Mayıs'ta Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - "Trakya ve Balkan Ezgileri" Patara Antik Kenti,

22 Mayıs'ta Yusuf Güney Efes Antik Kenti,

23 Mayıs'ta Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri Hierapolis Antik Tiyatrosu,

24 Mayıs Kubat - "Vazgeçilmeyen Türküler" Safranbolu,

25 Mayıs'ta Fettah Can İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, 26 Mayıs Mazhar alanson İstanbul arkeoloji müzesi'nde konser verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA