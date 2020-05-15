Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Mayıs 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu adlarında iki aktif fay hattının geçiş doğrultusunda bulunan ve deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkemizde sınır dahilinde ve sınır ötesinde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalınıyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen tüm depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin yanıtları yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte 15 Mayıs 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…



DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (15 MAYIS 2020 CUMA)