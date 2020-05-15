Emekliyi önce ezip sonra gasp ettiler

Emekli ikramiyesini çeken 54 yaşındaki Mazlum D., kendisini takip eden iki kişi tarafından acımasızca gasp edildi. İdidaya göre olay şöyle yaşandı: Mazlum D., İstanbul'daki özel bir bankadan emekli ikramiyesi olan 130 bin lirayı çekti. Gaziosmanpaşa'daki başka bir bankaya gitmek üzere Cumhuriyet mahallesine gelen Mazlum D.'ye bir araç sert şekilde çarptı.Araçtan inen iki şahıs, bir anda "Yat yere yat" diye bağırarak yaşlı adamı darp etmeye başladı. Mazlum D.'nin elinde bulunan para dolu çanta savrularak dağılırken, şahıslar topladıkları 8 bin 450 lirayı alıp olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, yere savrulan paraları toplayıp yaşlı adama yardım etti.Mazlum D.'nin ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen araç, fiziki takip kararıyla izlenmeye alındı. Esenyurt'ta yakalanan araç içindeki iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan 19 ve 20 yaşındaki gençler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.