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Ramazan ayına özel Resimli mesajları ve sözleri 15 Mayıs! En güzel, farklı, anlamlı ve resimli ile Hayırlı Cumalar mesajı!

Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken öte yandan Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan bu günde binlerce vatandaş en güzel resimli mesajları araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere ülkemizdeki salgın nedeniyle namazlarını camilerde kılamasa da vatandaşlar evlerinde ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen böylesine anlamlı günde, bugünün huzurunu paylaşabilmek amacıyla vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel ve farklı olan bu görselleri bir araya getirdik. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermeniz için haberimizin devamından en güzel ayetli ve içeriğimize ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.5.2020 07:07 Son Güncelleme: 15.5.2020 07:08 ABONE OL
Ramazan ayına özel Resimli Cuma mesajları ve sözleri 15 Mayıs! En güzel, farklı, anlamlı ve resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı!

En güzel resimli, resimsiz mesajları bu mübarek günün gelmesi ile beraber binlerce vatandaşın da araştırma konusu haline geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alınan kararla beraber camilere gidemeseler de vatandaşlar evlerinde ibadetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma günleri Ramazan ayı ile birlikte daha da anlamlı bir hal alıyor. Bugünün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak ve paylaşmak isteyen kişiler; kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajlarını whatsapp gibi birçok uygulama ile birbirlerine gönderiyor. Haberimizin devamından Sabah.com.tr olarak sizler için bir araya derlediğimiz görsellere ulaşabilir en güzel özel ayetli ve farklı resimli içeriğimize ulaşabilirsiniz…

EN GÜZEL AYETLİ, FARKLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 15 MAYIS 2020

Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bu mübarek ayda Cumaları ayrı bir huzurla karşılan Müslüman vatandaşlar bugünün anlam ve önemine özel ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek ve bugünü dini anlamda en verimli şekilde değerlendirmek için ellerini semaya açıp, Allah'a iman ediyor.

Öte yandan ise yine bu günün huzurunu sevdikleri ile paylaşmak amacıyla En güzel Resimli ve resimsiz çeşitli Cuma mesajları arayışına çıkıldı. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden güzel görseller…

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Ramazan ayına özel Resimli Cuma mesajları ve sözleri 15 Mayıs! En güzel, farklı, anlamlı ve resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı!
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