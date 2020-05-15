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’da ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ’da ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde otomobil, ve otobüslerinde gerçekleştirilen denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de katılarak yapılan denetimleri yerinde inceledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.5.2020 18:18 ABONE OL
İstanbul’da ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul'da 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı. Fatih Millet Caddesi üzerinde yapılan trafik denetlemeleri İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez yerinde inceledi.

Durdurulan ticari taksi ve İETT Özel Halk otobüslerinde maske ve sosyal mesafeye şartına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde durdurulan ticari taksi ve İETT Özel halk otobüslerinde sürücüler ve yolcuların maske ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul’da ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yapıldı
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