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ne zaman, hangi gün? neler? Önemi ve anlamı!

Mübarek Ramazan ayının son zamanlarına doğru yaklaşırken ne zaman, hangi gün gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu önemli ve anlamlı gün İslam alemi açısından ayrı bir yere sahiptir. Kelima anlamı olarak; "hüküm, güç, şeref, yücelik" anlamlarını taşırken dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Bu önemli geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyenler ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; , hangi gün? İşte yapılacak ibadetler, önemi ve anlamı...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 11:31 Son Güncelleme: 15.5.2020 11:31 ABONE OL
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ibadetleri neler? Önemi ve anlamı!

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olan ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu önemli gece "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle camilerin boş kaldığı, toplu iftarların yapılamadığı bu Ramazan ayının bitmesinin ardından bu önemli günü evlerinde ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler araştırması yapıyorlar. Buna göre; , hangi gün?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? KADİR GECESİ İBADETLERİ!

Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde izole olan vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirmek istiyor. Buna göre; nelerdir? ? İşte önemi ve anlamı!

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ibadetleri neler? Önemi ve anlamı!
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