Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ibadetleri neler? Önemi ve anlamı!

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu önemli gece "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle camilerin boş kaldığı, toplu iftarların yapılamadığı bu Ramazan ayının bitmesinin ardından bu önemli günü evlerinde ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler araştırması yapıyorlar. Buna göre; Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? KADİR GECESİ İBADETLERİ!

Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde izole olan vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirmek istiyor. Buna göre; Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi hangi gün? İşte önemi ve anlamı!