Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? İşte önemi ve anlamı!

Tüm İslam alemi için şüphesiz ki en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmesinden dolayı ayrı bir öneme sahip olan bugün Ramazan ayının 27.gecesine denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in 97. Kadir süresi, bu geceyi anlatır. Bu sürede Allah (cc) şöyle buyurdu: "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadîr, 97/1-5) Buna göre; Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi dualar okunur, yapılacak ibadetler nelerdir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN? KADİR GECESİ İBADETLERİ VE ÖNEMİ!

Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, önemi nedir? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur?

İşte yanıtı...