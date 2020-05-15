Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Berberler ve kuaförler kaçta açılıp kapanıyor?

Corona virüsü salgını ile ilgili önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken bir süreliğine kapalı olan berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihinde açıldı. İçişleri Bakanlığı konuya yönelik genelgeyi kamuoyuna duyuruken berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri de belli oldu. Hal böyle olunca internet üzerinden kuaförler ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

11 Mayıs tarihinden itibaren berberler ve kuaförler açıldı. Ancak belli şartlar dahilinde müşterilerini ağırlayabilecekler. Hal böyle olunca, vatandaşlar internet üzerinden konuya yönelik sorgulamalar yapmaya başladılar. Buna göre; berberler ve kuaförler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı...