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Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? kaçta açılıp kapanıyor?

Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken uzun bir süredir kapalı olan açıldı. Hal böyle olunca; berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor şeklinde soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. 11 Mayıs tarihinden itibaren açık olan kuaförler müşterilerini ağırlarken belli şartlara tabi tutulacaklar. 21 Mart'tan beri kapalı olan 11 Mayıs tarihinde açılan , kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 15.5.2020 09:57 Son Güncelleme: 15.5.2020 09:57 ABONE OL
Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Berberler ve kuaförler kaçta açılıp kapanıyor?

Corona virüsü salgını ile ilgili önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken bir süreliğine kapalı olan 11 Mayıs tarihinde açıldı. İçişleri Bakanlığı konuya yönelik genelgeyi kamuoyuna duyuruken berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri de belli oldu. Hal böyle olunca internet üzerinden kuaförler ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; ?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

11 Mayıs tarihinden itibaren berberler ve kuaförler açıldı. Ancak belli şartlar dahilinde müşterilerini ağırlayabilecekler. Hal böyle olunca, vatandaşlar internet üzerinden konuya yönelik sorgulamalar yapmaya başladılar. Buna göre; , kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı...

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Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Berberler ve kuaförler kaçta açılıp kapanıyor?
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