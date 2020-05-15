Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mantar toplamaya gittiği dağda öldü

Mantar toplamaya gittiği dağda öldü

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 15.5.2020 ABONE OL
Mantar toplamaya gittiği dağda öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Memiş Yanık (67), önceki sabah mantar toplamak için Kızılcaoba mahallesinin, Taşoluk mevkisindeki dağlık alana gitti. Yanık'tan uzun süre haber alamayan ailesi, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği'nden yardım istedi. Jandarma, Offroad Kulübü ve zabıta ekipleri ile birlikte gece boyunca arama çalışması yürüten dernek üyeleri, Mehmet Yanık'ı dün sabah ölmüş olarak buldu. Darp izi bulunmayan Yanık'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği düşünülüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mantar toplamaya gittiği dağda öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA