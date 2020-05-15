Mantar toplamaya gittiği dağda öldü

Kahramanmaraş'ınElbistan ilçesinde yaşayan Memiş Yanık (67), önceki sabah mantar toplamak için Kızılcaoba mahallesinin, Taşoluk mevkisindeki dağlık alana gitti. Yanık'tan uzun süre haber alamayan ailesi, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği'nden yardım istedi. Jandarma, Offroad Kulübü ve zabıta ekipleri ile birlikte gece boyunca arama çalışması yürüten dernek üyeleri, Mehmet Yanık'ı dün sabah ölmüş olarak buldu. Darp izi bulunmayan Yanık'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği düşünülüyor.