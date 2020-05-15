Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 güncel çalışma saatleri: BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfour marketler kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklenmişti. Özellikle insan temasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde maske kullanımı zorunlu kılınırken öte yandan birçok kurumun da çalışma saatlerinde değişiklikler yapılıyor. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatleri içerisinde değişiklik olduğundan özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların şimdiden alışveriş telaşı da başladı. ''Bugün A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' şeklindeki araştırmaları yoğunluk kazandı. Peki; KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme çalışması sonrası değişen mesai saatlerine göre A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 market çalışma saatleri

BİM, ŞOK, A101, MİGROS MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı marketlerden gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Gibi birçok soruya yanıt arıyor.

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İşte 2020 Market çalışma saatleri