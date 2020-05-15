Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Zorunlu maske takılması olan iller nereler, cezası ne kadar?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının yasaklandığı il sayısı da artıyor. Ülkemizde KOVİD 19 pandemisine karşı mücadele sürerken toplu ortamlarda maske takmanın önemine vurgu yapılıyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Corona virüsü mücadelesinde maske kullanmanın önemiyle beraber uzmanlar dezenfektan ve sosyal mesafeye uymak gerektiğinin altını çiziyor. Belli sebeplerden ötürü dışarı çıkmak durumunda olan vatandaşlar için maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?Maske takmama cezası ne kadar? Zorunlu maske takılması olan iller nereler?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı, pazar ve toplu taşıma gibi yerlerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı arttı. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller nereler, hangi illerde maske takmak zorunlu? Sorularının yanıtı belli oldu. İşte tüm bilgiler…