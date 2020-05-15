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takma zorunluluğu olan iller hangileri? nereler, cezası ne kadar?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında takma zorunluluğu uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Yayınlanan genelge kapsamında birçok ilde zorunlu maske uygulaması bulunuyor. İl Hıfzısıhha Kuralları çerçevesinde kendi şehirlerinde oluşan korana virüs tablosuna göre maske takılması zorunlu illere her gün bir yenisi ekleniyor. Belli sebeplerden ötürü dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise ‘’ olan iller hangileri?’’ sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsüyle mücadele kapsamında maske zorunluluğu getirilen iller artarken vatandaşlara sosyal mesafe kuralının önemi vurgulanıyor. Buna göre; hangileri? nereler, cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.5.2020 11:18 Son Güncelleme: 15.5.2020 11:21 ABONE OL
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Zorunlu maske takılması olan iller nereler, cezası ne kadar?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının yasaklandığı il sayısı da artıyor. Ülkemizde KOVİD 19 pandemisine karşı mücadele sürerken toplu ortamlarda takmanın önemine vurgu yapılıyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Corona virüsü mücadelesinde maske kullanmanın önemiyle beraber uzmanlar dezenfektan ve sosyal mesafeye uymak gerektiğinin altını çiziyor. Belli sebeplerden ötürü dışarı çıkmak durumunda olan vatandaşlar için olan iller hangileri?? nereler?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı, pazar ve toplu taşıma gibi yerlerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı arttı. Buna göre; nereler, ? Sorularının yanıtı belli oldu. İşte tüm bilgiler…

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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Zorunlu maske takılması olan iller nereler, cezası ne kadar?
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