Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında otobüs seferleri durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda seyahat yasağı olan illerde otobüs seferleri yapılamıyor. Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerin olumlu sinyaller vermesi sonucunda normalleşmenin ilk adımları alışveriş merkezleri, kuaför ve berberlerin açılmasıyla başlamıştı. Bayram tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar otobüs seferlerinin açılış tarihini merak etmeye başladı. Buna göre; Otobüs seferleri başladı mı? Otobüs seferleri ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında otobüs seferleri iptal edilmiş ve durdurulmuştu. Hem otobüs şoförlerini hem de seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği otobüs seferleri ne zaman başlayacak, otobüs seferleri başladı mı? İşte tüm bilgiler…