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seferleri başladı mı? , tarih belli oldu mu?

Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında kapanan seferleri başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Hem otobüs şoförlerini hem seyahat etmek isteyenler seferlerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri yakından takip ediyor. Ülkemizde corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler olumlu sonuçlar verince yolculuk yasağının kalkması beklenmeye başlandı. Bilindiği üzere Geçtiğimiz günlerde 31 il için getirilen seyahat yasağı kısıtlaması 7 ilde kaldırılmış olup toplamda 24 ilde halen devam etmektedir. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; 9 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan ? Yollar ne zaman açılır? , tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 15.5.2020 12:48 ABONE OL
Otobüs seferleri başladı mı? Otobüs seferleri ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında seferleri durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda seyahat yasağı olan illerde otobüs seferleri yapılamıyor. Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerin olumlu sinyaller vermesi sonucunda normalleşmenin ilk adımları alışveriş merkezleri, kuaför ve berberlerin açılmasıyla başlamıştı. Bayram tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar otobüs seferlerinin açılış tarihini merak etmeye başladı. Buna göre; ? , tarih belli oldu mu?

OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında otobüs seferleri iptal edilmiş ve durdurulmuştu. Hem otobüs şoförlerini hem de seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği otobüs seferleri ne zaman başlayacak, otobüs seferleri başladı mı? İşte tüm bilgiler…

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Otobüs seferleri başladı mı? Otobüs seferleri ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?
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