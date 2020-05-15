"Seni öldürmeye geliyorum" dedi... Korkunç cinayet!

6 yaşındaki kızı önünde kafasından vurularak öldürülen Tuğba Anlak'ın katil zanlısı hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu tarafından başından vurulan Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşamını yitirmişti. Anlak'ın bir miktar parasını da alarak olay yerinden kaçan Uslu yakalanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cinayeti işleyen Murat Uslu ile birlikte kendisine yardımda eden Mustafa Ü. ve silahı temin ettiği düşünülen Pelin A., hakkında iddianame düzenlendi.

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede yürekleri yakan skandal olay şöyle anlatıldı; Olay, 31 Temmuz 2019 akşamı İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu ile genç kadın arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Uslu telefonla tartıştığı Tuğba Anlak'a 'Seni si…rim kaşar, seni öldürmeye geliyorum' şeklinde konuştu.

KIZININ ÖNÜNDE KAFASINDAN VURDU

Murat Uslu birlikte olduğu kafede çalışan Mustafa Ünver ile evin bulunduğu yere geldi. Uslu araçta bulunan silahı alarak genç kadının yaşadığı evin penceresinden içeriye girdi. Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Başından vurulan ve 28 gün tedavi olduğu hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile kendisine yardım eden Mustafa Ünver'i yakaladı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianame kapsamında cinayeti işlediği anlaşılan Murat Uslu'nun 'Kasten Öldürme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında müebbet hapsi istenirken, olay sırasında yanında bulunan Mustafa Ü. ve Pelin A.'nın 'Kasten Öldürme Suçuna İştirak' suçları kapsamında müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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