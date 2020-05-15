Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının belli tarihlerde getirilmesi ile birlikte vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını araştırıyor. Sokağa çıkma yasağı olan iller, sokağa çıkma yasağı kalkan iller, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor gibi konuların yanıtlarına ulaşmak isteyenler internet üzerinden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. 4 günlük kısıtlama ile ile birlikte konunun detaylarına ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Buna göre; sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER - 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda olduğu bu hafta da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 15 ilde 4 gün sürecek olan kısıtlama ile birlikte İçişleri Bakanlığı konuya dair bilgilerin yer aldığı bir genelge yayımladı. Buna göre; sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

İşte yanıtı...