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olan iller hangileri? 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

olan iller hangileri? Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurmuştu. 4 gün olacak şekilde getirilen kısıtlamanın detaylarına ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Genelgede sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerin listesi de yer alırken öte yandan " ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı da verilmiş oldu. Buna göre; hangileri? başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı olan iller ile 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 10:50 Son Güncelleme: 15.5.2020 10:51 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının belli tarihlerde getirilmesi ile birlikte vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını araştırıyor. olan iller, , ne zaman başlıyor gibi konuların yanıtlarına ulaşmak isteyenler internet üzerinden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. 4 günlük kısıtlama ile ile birlikte konunun detaylarına ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Buna göre; hangileri? başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER - 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda olduğu bu hafta da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 15 ilde 4 gün sürecek olan kısıtlama ile birlikte İçişleri Bakanlığı konuya dair bilgilerin yer aldığı bir genelge yayımladı. Buna göre; sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

İşte yanıtı...

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Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
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