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SON DAKİK HABER: , oteller ve ne zaman açılacak? , kafeler, lokantalar ve oteller açılış tarihi belli oldu!

Corona virüs ile mücadele kapsamında , oteller, ve lokantalar gibi pek çok işletme geçici bir süreliğine kapatılmıştı. Salgın ile mücadelede birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu noktada vatandaşlar, ‘, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak?’ sorusunu araştırıyorlar. Gelen bilgisine göre, otellerin ve sadece paket servis yapmaların izin verilen restoranların açılış tarihi belli oldu. Peki, lokantalar, , kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 08:52 ABONE OL
SON DAKİK HABER: Restoran, oteller ve kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılış tarihi belli oldu!

11 Mayıs itibariyle corona virüs ile mücadele kapsamında birinci dönem son buldu. İkinci döneme geçilirken, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu noktada, , , lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüsü vakalarının ardından , kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların ve otellerin açılış tarihi;

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SON DAKİK HABER: Restoran, oteller ve kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılış tarihi belli oldu!
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