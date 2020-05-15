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Son dakika: Bayramda kaç gün olacak? ’nda sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde uygulanacak?

Son dakika haberleri… ’nda var mı? Bayram sonrası dönemde sona erdirilmesi planlanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının, bayram süresince kaç gün geçerli olacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile mücadelede ilk aşamayı tamamladığımızı belirtirken bu aşamadan sonra yaşayacağımız hayatın virüsle iç içe olduğunun altını çizdi. Bu bağlamda normalleşme adımları kapsamında daha önceden getirilen kısıtlamaların pek çoğu genişletildi. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs resmi tatili ile birleştirilip 4 güne çıkarıldı. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 15.5.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde uygulanacak?

Son dakika haberi.. Normalleşme süreci kapsamında 16 ilimizde seyahat yasağı kaldırıldı. Faaliyetleri durdurulan pek çok işletme çalışmaya başladı. Bayram sonrası dönemde şu an için sürdürülen birtakım kısıtlamaların da genişletilmesi bekleniyor. Bilim Kurulu önerisi ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir süredir hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan ile vaka sayılarında azalma sağlandı, virüsün bulaşma hızı en aza indirildi. Bu bağlamda süresince virüsün bulaşması için elverişli koşulların ortadan kaldırılması amacıyla sokağa çıkma yasağı getirilmesi planlanıyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

BAYRAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Bazı illerimizde şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından bayramda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün olacağı ve hangi illerde uygulanacağı merak edilmeye başlandı. 23-24-25-26 Mayıs'ta bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde uygulanacak?
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