SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için genelgede değişiklik! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika haberler… Salgın nedeniyle en yüksek yaş gruplarından olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin verilen izin gününde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle saatlerde değişiklikler yapıldığı bilgisi geldi. 17 Mayıs Pazar günü dışarı çıkabilecek olan yaşlı ve kronik hasta vatandaşların ilk açıklanan 11.00-15.00 saatleri aralığındaki izinleri yayınlanan yeni genelge ile değiştirilerek 12.00- 18.00 saatleri arasına alındı. Bu durum sonrası vatandaşlar detayları internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili yapılan son dakika saat değişikliği ile ilgili genelge detayları haberimizde!

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber yapılan değişiklik yayınlanan genelge ile duyuruldu. Bilindiği üzere bir süredir sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan kronik hasta ve altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşlar hava sıcaklıklarının olumsuz etkilerine tedbiren normal şartlarda 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında değil de 12.00 ile 18.00 saatleri arasında izinli olacak.

İşte yayınlanan genelge detayları…