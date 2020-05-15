Son Dakika Haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs ile mücadele kapsamında, hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeye devam ediyor. Cuma gününe gelmemiz ile birlikte bu konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış durumda bulunuyor. Corona virüsü vaka sayısı artışının yavaşlaması sonrası normalleşme süreci için düğmeye basıldı. İlk olarak, bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı tamamen kaldırıldı. 19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği husus da merak konusu oluyor. Peki, bu hafta, yani 16-17-18-19 Mayıs Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç şehirde ve hangi illerde olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 16-17-18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Normalleşme planlarına dair ilk adımların atılmasıyla beraber milyonlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar…