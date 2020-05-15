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: Bu hafta sonu var mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu ve 19 Mayıs’ta olacak mı? sorusu ile ilgili araştırmaları vatandaşlar tarafından hız kazandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Cuma gününe gelmemiz ile birlikte vatandaşlar, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde yasak kalkacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye'de corona virüsü yayılımını minimum seviyeye indirmek için getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, geçtiğimiz hafta ilk defa gevşetilerek 24 ilde uygulandı. Dışarı çıkma izni başta olmak üzere birçok kararın alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da netleşti. Peki, Kabine toplantısı sonrası alınan kararlara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde uygulanacak? İşte sokağa çıkma yasağı ve izni ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.5.2020 08:35 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs ile mücadele kapsamında, hafta sonları ve resmi tatillerde ilan edilmeye devam ediyor. Cuma gününe gelmemiz ile birlikte bu konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış durumda bulunuyor. Corona virüsü vaka sayısı artışının yavaşlaması sonrası normalleşme süreci için düğmeye basıldı. İlk olarak, bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı tamamen kaldırıldı. 19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği husus da merak konusu oluyor. Peki, bu hafta, yani 16-17-18-19 Mayıs Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç şehirde ve hangi illerde olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 16-17-18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Normalleşme planlarına dair ilk adımların atılmasıyla beraber milyonlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar…

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Son Dakika Haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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