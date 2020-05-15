Son dakika haberi: İstanbul’da mide bulandıran şantaj! ‘Uzman çavuşum’ dedi, uzman sapık çıktı

İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.'nin başına gelenler kan dondurdu! Sosyal medya hesapları üzerinde işlenen suçlara hemen her gün bir yenisi eklenirken, son dönemde yapılan suç duyuruları arasında bu zamana kadarki en çarpıcı suç dosyası ortaya çıktı. İstanbul'da üniversite okuduğu bilinen 25 yaşındaki M.S.'ye 16 Eylül 2018 günü Facebook hesabı üzerinden bir mesaj geldi. M.S.'ye mesaj atan kişi liseden bir eski arkadaşıyken, ertesi gün hiç tanımadığı birinin mesajına maruz kaldı.

"VİDEOLARI BABANA GÖNDERECEĞİM"

Hürriyet'in haberine göre, M. S., arkadaşından geldiğini düşünerek yanıt verdi ve kendisi ile ilgilenen kişinin kim olduğunu sordu. S. B.'nin hesabından "Facebook şifremi verdim o seni arayacak" yanıtı geldi. M. S. durumdan şüphelenmeyerek beklemeye başladı. Dakikalar sonra M. S., Messenger'ın sesli arama uygulaması üzerinden arandı. S., arayan kişinin arkadaşı S. B. olduğunu düşünerek yanıt verdi ancak gelen ses bir erkeğe aitti. S., arayan kişiye kim olduğunu, arkadaşı S.'nin nerede olduğunu sordu. "S. bana şifresini verdi. Ben seni uzun zamandır koruyup kolladım. Kimlerle yattığını biliyorum sevgilin var mı" diye konuşan kişiye M. S. tepki gösterdi. S. tepki gösterse de arayan kişi tehditlerini sürdürdü. "Senin kimlerle yatıp kalktığına dair videoları babana göndereceğim" diyen kişi S.,'nin telefon rehberindeki bazı numaraları peşi sıra söylemeye başladı.