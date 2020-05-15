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Şehirler arası ne zaman bitiyor? ne zaman kalkacak? 2020 hangileri?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok önlem ve tedbir alınmaya devam ederken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 31 il için getirilen kısıtlaması 7 ilde kaldırılmış olup toplamda 24 ilde halen devam etmektedir. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; 9 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Son olarak toplamda 15 ilde yasak devam ederken çıkarılan 9 il yasaktan muaf tutuldu. Buna göre; ? ne zaman kalkacak? 2020 hangileri? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 09:59 Son Güncelleme: 15.5.2020 09:59 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? 2020 Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

Son dakika haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle bazı iller için kısıtlaması getirilmişti. Bazı illerde yasak kalkarken bazı iller için ise uygulama hala devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı için tarih ve saat detaylarını paylaşırken sürece dair bilgileri de paylaştı. 9 ilin muaf tutulduğu toplamda 15 ilde devam eden şehirler arası seyahat yasağı bitti mi, ne zaman bitiyor? ne zaman kalkıyor? 2020 seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER: ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik son gelişmeler takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarıya beraber ülkemizde son durumun iyiye gitmesi halinde seyahat yasağının belli illerde kaldırıldığını açıklamıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?", "Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Buna göre; seyahat yasağı kalkan iller hangileri? ?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? 2020 Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?
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