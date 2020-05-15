Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? 2020 Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

Son dakika haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle bazı iller için seyahat yasağı kısıtlaması getirilmişti. Bazı illerde yasak kalkarken bazı iller için ise uygulama hala devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı seyahat yasağı kalkan iller için tarih ve saat detaylarını paylaşırken sürece dair bilgileri de paylaştı. 9 ilin muaf tutulduğu toplamda 15 ilde devam eden şehirler arası seyahat yasağı bitti mi, ne zaman bitiyor? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER: ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik son gelişmeler takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarıya beraber ülkemizde son durumun iyiye gitmesi halinde seyahat yasağının belli illerde kaldırıldığını açıklamıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?", "Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Buna göre; seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...