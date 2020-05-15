SON DAKİKA HABERİ: Sigara zammı 2020 ne kadar oldu? 2020 Zam sonrası 15 Mayıs güncel sigara fiyatları listesi!

Sigaraya zam geldi mi? sorusu gerek sosyal medyada gerekse arama motoru üzerinden son günlerin en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Sigara ve bazı tütün ürünlerinin asgari maktu özel tüketim vergisi tutarları yükseltilerek ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir paket sigaradan alınan vergi miktarının arttırılması ile birlikte Marlboro, Kent D Range, Parliament gibi sık tüketilen sigaraların zamlı fiyatları merak edilirken sigara zammını etkileyen vergi artışının ardından firmaların da fiyatlar değişiklik yapması bekleniyor. Peki, 15 Mayıs sigaraya zam geldi mi? sigara zammı ne kadar oldu? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? SİGARA ZAMMI KARARI RESMİ GAZETE'TE

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

2020 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Asgaari maktu tutarının artmasıyla birlikte 14 Mayıs 2020 Perşembe gününden itibaren Tekel 2000 ürünlerinin satış fiyatı 14 TL olacak. Diğer ürünlerin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat listesi Tekel 2000 ürünleri haricinde aynı kalacak.