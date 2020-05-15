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HABERİ: 2020 ne kadar oldu? 2020 sonrası 15 Mayıs güncel sigara fiyatları listesi!

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte sigaranın asgari maktu vergi tutarına yapıldığı açıklandı. Sigaradaki vergi oranına yapılan zamma ilişkin açıklanan bu kararın ardından pek çok vatandaş sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bir paket sigaradan alınan vergi miktarının artırılmasının ardından sigara fiyatları ne kadar oldu? Özellikle Marlboro, Kent D Range, Parliament gibi sık tüketilen sigaraların zamlı fiyatları merak edilirken sigara zammını etkileyen vergi artışının ardından firmaların da fiyatlar değişiklik yapması bekleniyor. İşte 15 Mayıs sigara zam geldi mi sorusunun cevabına yönelik

Giriş Tarihi: 15.5.2020 07:11 Son Güncelleme: 15.5.2020 07:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sigara zammı 2020 ne kadar oldu? 2020 Zam sonrası 15 Mayıs güncel sigara fiyatları listesi!

Sigaraya geldi mi? sorusu gerek sosyal medyada gerekse arama motoru üzerinden son günlerin en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Sigara ve bazı tütün ürünlerinin asgari maktu özel tüketim vergisi tutarları yükseltilerek ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir paket sigaradan alınan vergi miktarının arttırılması ile birlikte Marlboro, Kent D Range, Parliament gibi sık tüketilen sigaraların zamlı fiyatları merak edilirken sigara zammını etkileyen vergi artışının ardından firmaların da fiyatlar değişiklik yapması bekleniyor. Peki, 15 Mayıs sigaraya zam geldi mi? ? Konuyla ilgili gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? SİGARA ZAMMI KARARI RESMİ GAZETE'TE

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

2020 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Asgaari maktu tutarının artmasıyla birlikte 14 Mayıs 2020 Perşembe gününden itibaren Tekel 2000 ürünlerinin satış fiyatı 14 TL olacak. Diğer ürünlerin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat listesi Tekel 2000 ürünleri haricinde aynı kalacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Sigara zammı 2020 ne kadar oldu? 2020 Zam sonrası 15 Mayıs güncel sigara fiyatları listesi!
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