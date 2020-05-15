Swap nedir, neden yapılır? Swap anlaşması nedir, ne demektir?

TDK'ya göre; değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap kelimesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çoğunlukla, finansal açıdan kullanılan bu kelime finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendiriliyor. Buna göre; swap nedir, neden yapılır? Swap anlaşması nedir?

SWAP NEDİR?

"Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır.