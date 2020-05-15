Takibe aldıkları emekliyi önce ezip sonra gasp ettiler! 2 gaspçı hakkında 24 yıl hapis isteniyor

Emekli maaşını çeken 54 yaşındaki Mazlum D. kendisini takip eden 2 kişi tarafından soyuldu. Mağdur adam, gaspçılar tarafından önce arabayla ezildi daha sonra paralarını kaptırdı. Edinilen bilgiye göre, Mazlum D. (54) İstanbul'da bulunan özel bir bankadaki emekli ikramiyesi olan 130 bin lira parayı çekti. Gaziosmanpaşa'da bulunan başka bir bankaya gitmek üzere Cumhuriyet Mahallesine geldiğinde 34 R … plakalı bir araç sert şekilde yaşlı adama çarparak durdu. Araçtan inen iki şahıs bir anda 'Yat yere yat' diye bağırarak yaşlı adamı darp etmeye başladı.

ARAÇLA VURUP PARALARINI GASP ETTİLER

Mazlum D.'nin elinde bulunan para dolu çanta savrularak dağılırken şahıslar 8 bin 450 lira parayı alarak olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar yere savrulan paraları toplayıp yaşlı adama yardım etti. Olayla ilgili şikâyetçi olan Mazlum D.'nin ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında tespit edilen araç fiziki takip kararıyla izlenmeye alındı. Esenyurt ilçesinde yakalanan araç içindeki iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan 19 ve 20 yaşındaki gençler, 'Olayın meydana geldiği yerde bir şahıs bize ateş açtı. Ben 15-16 yaşında hırsızlık yaptığım için şuan denetimli serbestlik almış durumdayım. Meydana gelen yağma olayına biz karışmadık' dedi. Polis tarafından yapılan incelemede araç içerisinde plastik eldiven b ulundu. Eldivenin başkası tarafından kullanıldığını ileri süren 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren 2 şahıs hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Yağma Suçunda Gerçek İçtima', 'Yaralama', 'Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak' ve 'Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma' suçları kapsamında 24 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.

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