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Takside gasp dehşeti; kameradaki gaspçı yakalandı

Arnavutköy'de gasp dehşeti yaşandı. Taksiciyi gasp eden kişi yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.5.2020 15:39 ABONE OL
Takside gasp dehşeti; kameradaki gaspçı yakalandı

Arnavutköy'de taksi şoförünü durduran yüzünde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı. Taksi şoförünün boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi.

Taksi şoförü çaresiz cebindeki paraları çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi aracın durdurulmasını istedi. Taksi şoförü aracı durdurunca gaspçı kapıyı açarak hızla uzaklaştı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen gasp sonrası inceleme başlattı. Çok sayıda sabıkası bulunan Muhammet M. gözaltına alındı. Muhammet M. sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

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Takside gasp dehşeti; kameradaki gaspçı yakalandı
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