Tekniker Tuğba'yı kaçırıp, 7 gün dağ evinde tutan komşusu yakalandı

Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan gıda teknikeri Tuğba Karaca, 25 Şubat günü Beydağ'da bulunan iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda karşılaştığı ve yanında arkadaşı S.Ç. de olan komşusu A.B., Karaca'ya, kendisini ilçe merkezine bırakabileceklerini söyledi. Genç kadın da teklifi kabul edip, otomobile bindi. A.B., daha sonra otomobili farklı yola sürdü.

Karaca, hemen cep telefonuyla yardım istemek için hamle yaptı; ancak S.Ç., elinden alıp, otomobilden dışarı attı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesine götürülen Tuğba Karaca, 7 gün boyunca A.B. tarafından kırsal Uzunlar ve İncealan mahallelerindeki dağ evlerinde tutuldu.

Karaca ailesi, kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Tuğba Karaca'nın kaçırılmasından 1 gün sonra S.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçundan tutuklandı.

Jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere de operasyon düzenledi ancak Tuğba Karaca bulunamadı. A.B., 2 Mart günü Karaca'yı avukatına teslim etti. Avukat da genç kadını, Ödemiş Adliyesi'ne getirdi.

Burada ifadesi alınan Karaca, kendisini kaçıranlardan şikayetçi oldu. Tuğba Karaca'yı teslim ettikten sonra kayıplara karışan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, A.B.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan A.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.