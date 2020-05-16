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13 yıl önce açılan tesisi yeniden açacaklar

BARIŞ SAVAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
13 yıl önce açılan tesisi yeniden açacaklar
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Tuzla ve Başakşehir'deki engelli rehabilitasyon merkezlerinin yakında açılacağını duyurdu. Ancak 11 aydır İstanbul'a tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li yönetimin algı operasyonu çok geçmeden ortaya çıktı. 'İki yeni engelliler merkezi yaptık' diye paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtımını yaptığı Tuzla'daki merkezin 2007 yılında dönemin AK Partili belediye tarafından açıldığı görüldü. Başakşehir'deki merkezin ise 2017 yılında Mevlüt Uysal döneminde yapıldığı ve sadece ince işçiliğinin İmamoğlu'na kaldığı ortaya çıktı.
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13 yıl önce açılan tesisi yeniden açacaklar
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