2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır? - Milyoner Sorusu

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 2017'de hangi şehirde şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2017'de hangi şehirde şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

2017'de hangi şehirde şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır?

A) Münih

B) Viyana

C) Venedik

D) Barselona

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..