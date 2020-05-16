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35 yüzüğü kaptı, kaçamadı

Girdiği kuyumcuda evleneceğini söyleyip yüzük bakan Mehmet A., 135 bin liralık 35 yüzüğün olduğu tablayı kapıp kaçtı. Yakalanan zanlı tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
35 yüzüğü kaptı, kaçamadı
İstanbul Sultangazi'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kuyumcuya giren 31 yaşındaki Mehmet A., iş yeri sahibi İrfan Ç.'ye evlilik hazırlığı yaptığını ve yüzük bakmak istediğini söyledi. Mehmet A., kuyumcunun çıkardığı yüzük tablasını aniden eline aldı ve hızla kaçmaya başladı. Kuyumcu İrfan Ç.'nin ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Mehmet A.'nın 500 metre ileride bir araca bindiği saptandı. İçinde iki kişinin daha olduğu belirlenen aracın kiralık olduğunu öğrenen polis, aracı kiralayan Erkan A.'yı (34) Bağcılar'da gözaltına aldı. Erkan A.'nın, soygunu gerçekleştiren zanlının kardeşi, üçüncü kişinin ise eski yengesi Selcan İ. (23) olduğu belirlendi. Dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan Selcan İ. ile Mehmet A. da yakalandı. 11 ayrı suçtan 15 suç dosyasından aranan Mehmet A.'nın aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.
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35 yüzüğü kaptı, kaçamadı
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