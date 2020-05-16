35 yüzüğü kaptı, kaçamadı

İstanbul Sultangazi'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kuyumcuya giren 31 yaşındaki Mehmet A., iş yeri sahibi İrfan Ç.'ye evlilik hazırlığı yaptığını ve yüzük bakmak istediğini söyledi. Mehmet A., kuyumcunun çıkardığı yüzük tablasını aniden eline aldı ve hızla kaçmaya başladı. Kuyumcu İrfan Ç.'nin ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Mehmet A.'nın 500 metre ileride bir araca bindiği saptandı. İçinde iki kişinin daha olduğu belirlenen aracın kiralık olduğunu öğrenen polis, aracı kiralayan Erkan A.'yı (34) Bağcılar'da gözaltına aldı. Erkan A.'nın, soygunu gerçekleştiren zanlının kardeşi, üçüncü kişinin ise eski yengesi Selcan İ. (23) olduğu belirlendi. Dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan Selcan İ. ile Mehmet A. da yakalandı. 11 ayrı suçtan 15 suç dosyasından aranan Mehmet A.'nın aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.