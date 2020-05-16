41 günün acısını çıkardılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 20 yaş altı gençler dün kendilerine ayrılan 4 saatlik izinlerinde sokağa çıkarak nefes aldı. İstanbul Pendik'te gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı erken kutlayarak 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli dev uçurtmayı gökyüzünde dalgalandırdı. Adana'da ise üniversite sınavına hazırlanan gençler "Bu izin bize ilaç gibi geldi" dedi. 41 gündür evde olan 20 yaş altı gençler için geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. 50 gündür sokağa çıkma kısıtlaması altında olan gençler, dün 11.00-15.00 saatleri arasında ikamet ettiği ilçe sınırlarında yer alan bölgenin dışına çıkmamak kaydıyla sokağa adım attı. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlar pazar günü, 20 yaş altı grup içinde yer alan 0-14 yaşındaki çocuklar ise çarşamba günü sokağa çıkarak nefes almıştı. Pendik Belediyesi'nin gençler için düzenlediği etkinlik de renkli görüntülere sahne oldu. Pendikli gençler dün kendilerine verilen 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 19 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle bayramı erken kutlayacak gençler, 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı gökyüzünde dalgalandırdı.Türk Bayrağı'nın gökyüzünde dalgalandırıldığı etkinlikte güzel görüntüler oluştu. Gençler dışarıya çıkmayı özlediklerini söyleyerek büyüklere "Sosyal mesafeye dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra çocukları ile sahile gelen anne-babaları, çocukların uzun zamandır çıkmadıkları için sıkıldıklarını söyleyerek Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti. Adana'da da sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençler, "İlaç gibi geldi" dedi. Çukurova Hayal Park'ta gezen gençler ise hoş bir sürprizle karşılaştı. Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, önce maskeleri olmayan gençlere maske dağıttı. Daha sonra polisler, "Motosikletle gezmek isteyen var mı?" deyince gençlerin büyük bölümü "evet" yanıtı verdi. Trafik ve yunus ekiplerinin motosikletlerine binen gençler, unutulmaz anlar yaşandı.