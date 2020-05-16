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açıkladı: 2020 corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? corona tablosu ile Türkiye koronavirüs vaka, iyileşen ve ölü sayısı son durum!

corona virüsü vaka ve ölü sayıları gibi tüm detayları içeren tablo her gün haberi olarak tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Ülkemizdeki vaka sayılarında yaşanan düşüş uzman isimler tarafından alınan tedbirlerin sonucu olarak gösterilirken öte yandan bu hafta sonu uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı da yine Kovid-19 salgınına tedbiren başladı. Geçtiğimiz gün 24 saat içerisindeki verileri açıklayan ; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında azalmaya gidildiğini test sayısının ise bir önceki güne oranla çok daha fazla olduğunu ifade etti. Kontrollü sosyal hayat mottosunu yeniden vatandaşlara hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakalardaki kısmi artışı da vurguladı. Bununla beraber vatandaşlar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber "Bugün Türkiye corona virüs vaka, ölü, iyileşen sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye corona tablosu ile vaka sayısı ve son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 16.5.2020 18:45 ABONE OL
Bakan Koca son dakika açıkladı: 16 Mayıs 2020 Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye koronavirüs vaka, iyileşen ve ölü sayısı son durum!

corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı koronavirüs tablosu ile vatandaşlara duyurulmaya devam ediyor. Ülkedeki pozitif hastaların sayısında yaşanan düşüş birkaç gündür yerini yükselişe bıraksa da iyileşen hastaların sayısındaki artış ve can kayıplarındaki düşüş vatandaşlara biraz olsun umut oluyor. Öte yandan geçtiğimiz günün verilerine göre; ülkede toplam Kovid-19 hastası sayısı 146 bin 457 olurken korona nedeniyle vefat eden kişi sayısı dün açıklanan 48 vatandaşla beraber toplam 4 bin 55 kişiye yükseldi. Her geçen gün test sayısında büyük artış yaşanıyor. Buna göre; vatandaşlar gün içerisinde 16 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Sorusuna da yanıt arıyor. Haberimizin devamında Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum tablosuna erişebilirsiniz. İşte haberinin detayları…

BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Bugünün verileri henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz gün; son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğu, 2 bin 103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığı açıklandı.

16 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU!

geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımında; "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." İfadelerini kullanmıştı. Bugüne ait tablo açıklandığında haberimizin devamında olacaktır.

İşte detaylar…

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Bakan Koca son dakika açıkladı: 16 Mayıs 2020 Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye koronavirüs vaka, iyileşen ve ölü sayısı son durum!
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