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balığı nedir, zehirli mi? , öldürücü etkisi var mı?

Tehlikeli bir canlı olarak bilinen balığı nedir, zehirli mi? Gibi sorulara gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Antalya’da balon balığı yiyerek zehirlenen 3 vatandaşın gündem olmasının ardından balığın tehlikeli etkisi gözler önüne serilmiş oldu. Halk arasında Balon Balığı olarak anılan bu tür taşıdığı toksin nedeniyle insan vücudunda kötü etkileri mevcuttur. Genellikle deniz diplerinde yaşayan bu tür, etinin zehirli olması ve kendini tehlike altında görmesi halinde şişmesiyle dikkat çekmektedir. Balon balığı zehrinin öldürücü etkisi var mı sorusu aranan diğer bir önemli konu olarak dikkat çekiyor. Balon balıklarının yayılmasıyla yapılan bilimsel araştırmalar balon balıklarının tetrodotoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. Buna göre; , zehirli mi? , öldürücü etkisi var mı?

Giriş Tarihi: 16.5.2020 12:23 ABONE OL
Balon balığı nedir, zehirli mi? Balon Balığı yenir mi, öldürücü etkisi var mı?

Antalya'da balığı yiyen üç arkadaşın fenalaşması sonucunda vatandaşlar '' , zehirli mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Genellikle yaz döneminde tüketilen ve Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinen balon balığı hayati tehlike taşıyor. Karaciğeri büyük olan bu balıklar pişirildiği ve yendiği anda zararlı etkisini insan vücudunda göstermeye başlıyor. En belirgin etkisi ise ayakta felç oluşumu olduğu biliniyor. Öte yandan bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur. Balon balığının zehirli etkilere sahip olması ve konunun ülke çapında gündem olmasıyla birlikte "Balon balığı nedir, öldürücü mü, zehirli etkileri nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. Buna göre; Balon balığı nedir, zehirli mi? , öldürücü etkisi var mı?

BALON BALIĞI NEDİR, ZEHİRLİ Mİ?

Balon balığının Antalya'da üç kişiyi zehirlemesinin ardından konuyla alakalı detaylı bilgiler merak edilmeye başlandı. Balon balığı Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Peki balon balığı nedir, etkileri nelerdir, zehirli mi? İşte merak edilenler…

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Balon balığı nedir, zehirli mi? Balon Balığı yenir mi, öldürücü etkisi var mı?
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