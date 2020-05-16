Banka önündeki gaspa jet yakalama

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir banka önünde A.R.Ö. (30) isimli erkek şahsın darp edilmesinin devamında montunun iç cebinden 67 bin lira parasının gasp edilmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışmalar kapsamında; güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi.

Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Beraat D. (29) isimli şahıs aynı gün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın olay yeri ve çevresinde bankadan işlem yapan şahıslar üzerinde keşif yaptığı ve devamında olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şahıs "Yağma (Gasp)" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.