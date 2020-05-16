Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço kimdir, kaç yaşında vefat etti? Savaş Manço neden öldü?

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan merhum Barış Manço'nun kardeşi Savaş Manço hayatını kaybetti. Barış Manço'nun ağabeyinin ölüm haberini Doğukan Manço sosyal medya hesabı twitterdan duyurdu. Belçika'nın Liege şehrinde yaşamış ve yakınlarını derinden sarsan bu üzücü olayın ardından '' Savaş Manço kimdir, kaç yaşında, neden öldü?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Manço'nun cenazesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle özel izinle Türkiye'ye getirilecek. Vasiyeti üzerine de İstanbul, Kanlıca'daki aile mezarlığına defnedilecek. Peki Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte tüm bilgiler…

SAVAŞ MANÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Bir dönemin efsane isimlerinden Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço uzun yıllar yaşadığı Belçika'nın Liege şehrinde hayata gözlerini yumdu. Konuyla alakalı detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler '' Savaş Manço kimdir, kaç yaşında, neden öldü?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hakkında merak edilenleri…