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’nun ağabeyi kimdir, kaç yaşında vefat etti? ?

Anadolu Rock müziğin efsane isimlerinden ’nun ağabeyi ’nun son dakika ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Sosyal medyada üzüntüsünü dile getirenler ‘’ Barış Manço’nun ağabeyi , kaç yaşında, neden öldü?’’ gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 1999 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından amcasının vefat haberini verdi. Peki Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço kimdir, kaç yaşında vefat etti? ?

Giriş Tarihi: 16.5.2020 10:17 Son Güncelleme: 16.5.2020 10:20 ABONE OL
Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço kimdir, kaç yaşında vefat etti? Savaş Manço neden öldü?

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan merhum 'nun kardeşi hayatını kaybetti. Barış Manço'nun ağabeyinin ölüm haberini Doğukan Manço sosyal medya hesabı twitterdan duyurdu. Belçika'nın Liege şehrinde yaşamış ve yakınlarını derinden sarsan bu üzücü olayın ardından '' , kaç yaşında, neden öldü?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Manço'nun cenazesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle özel izinle Türkiye'ye getirilecek. Vasiyeti üzerine de İstanbul, Kanlıca'daki aile mezarlığına defnedilecek. Peki kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte tüm bilgiler…

SAVAŞ MANÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Bir dönemin efsane isimlerinden Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço uzun yıllar yaşadığı Belçika'nın Liege şehrinde hayata gözlerini yumdu. Konuyla alakalı detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler '' Savaş Manço kimdir, kaç yaşında, neden öldü?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hakkında merak edilenleri…

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Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço kimdir, kaç yaşında vefat etti? Savaş Manço neden öldü?
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